Tre corsi nuovi corsi con Fenysia, borsa di studio per i cittadini di Scandicci

“Fenysia – scuola di linguaggi della cultura” mette a disposizione, per i cittadini residenti nel comune di Scandicci, una borsa di studio completamente gratuita per ciascun corso fino a giugno 2023; la selezione avverrà per merito o reddito (curriculum e/o autodichiarazione redditi e lettera motivazionale). L’offerta di una borsa di studio è valida per tutti i corsi che saranno comunicati a partire da settembre 2022. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Scandicci.

I prossimi tre corsi di Fenysia, con il patrocinio del Comune di Scandicci, sono i seguenti:

Traduzione editoriale dal francese (conoscenza della lingua c1), con Anna d’Elia, da lunedì 17 aprile, 6 lezioni online (orario 18-20,30).

Corso di giornalismo culturale televisivo e montaggio, con Loretta Cavaricci e Serena Tamilia, dal 3 maggio 2023, 6 lezioni online e in presenza.

Traduzione editoriale dallo spagnolo (conoscenza della lingua c1), con Ilide Carmignani, da mercoledì 24 maggio 2023, 6 lezioni online (orario 18-21).

Per iscrizioni: info@scuolafenysia.it (necessari curriculum e/o autodichiarazione redditi e lettera motivazionale)

“Nata da un’idea di Pierpaolo Orlando, presidente e direttore artistico, e Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto Vieusseux, Fenysia è la prima scuola di linguaggi della cultura – spiegano i promotori dell’iniziativa - organizza corsi sui linguaggi delle diverse discipline culturali, come arte, cinema, narrazione, musica, giornalismo culturale, editoria e comunicazione, traduzione di testi letterari. Scuola Fenysia organizza anche corsi brevi in formula weekend e promuove incontri aperti al pubblico, in particolare sui temi della scrittura e del linguaggio, sono stati nostri ospiti: Dacia Maraini, Michela Murgia, Paola Capriolo, Nadia Terranova, Michael Cunningham, Pierluigi Battista, Tommaso Pincio, Heddi Goodrich, Sergio Givone, Marino Biondi, Filippo La Porta, Enrico Palandri, Elisabetta Rasy, Vanni Santoni, Stefano Crespi, Lorenzo Baglioni, Luca Ricci, Jonathan Lethem, Michele Ainis, Franco Cardini, Eleonora Pinzuti, Alba Donati , Paolo Hendel, Piero Pelù, Marco Vichi, Folco Terzani”.

“Fenysia si basa su poche e semplici convinzioni – dicono ancora i titolari ella scuola - la prima è che per essere una scuola di scrittura sia necessario essere innanzitutto una scuola di lettura. Leggere e comprendere un testo è il primo passo verso la scrittura. La seconda convinzione è che sia in gioco la qualità dello scrivere: la nostra lingua parlata e scritta si sta impoverendo e si deve tornare ai grandi classici, anche moderni. La terza convinzione è che il nostro tempo stia eliminando l’idea del maestro, figura chiave di tutti i secoli precedenti, figura che qui intendiamo salvaguardare e frequentare. La quarta convinzione riguarda lo stile dei corsi, Fenysia punta su un perfezionamento verticale: si entra in una materia e la si scandaglia a fondo, come si faceva nei corsi seminariali cari a Umberto Eco e come non si fa più oggi”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa