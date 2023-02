Ucraina, “Montemurlo per la pace”: studenti in piazza della Libertà

Montemurlo torna in piazza per chiedere la pace ad un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Dopo la manifestazione del marzo scorso, venerdì alle ore 10,30 il Comune di Montemurlo promuove “Montemurlo per la pace”, una manifestazione in piazza della Libertà, alla quale prenderanno parte gli studenti dell'istituto comprensivo “Margherita Hack” e della scuola paritaria “Ancelle del Sacro cuore” con un grande girotondo. Un evento simbolico per ribadire la contrarietà della comunità montemurlese alla guerra come strumento per risolvere le controversie e per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e a tutte le altre popolazioni che nel mondo soffrono le conseguenze dei conflitti.

"Purtroppo a distanza di un anno la guerra in Ucraina continua a riempire le pagine dei giornali e dei notiziari tv - dice il sindaco Simone Calamai -. Immagini agghiaccianti di morte e sofferenza che mai avremmo voluto vedere. Proprio un anno fa, insieme alle scuole, alle parrocchie e alle associazioni ci eravamo ritrovati in piazza per chiedere la fine della guerra e purtroppo oggi, in questo triste anniversario, torniamo a chiedere la pace per l'Ucraina e per tutti gli altri scenari di guerra nel mondo".

Dopo il saluto del sindaco Simone Calamai, in piazza i bambini leggeranno pensieri e poesie dedicate al tema della pace e porteranno striscioni e disegni. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa