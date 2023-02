Vetture in fiamme in un garage a Lastra a Signa

I vigili del fuoco di Firenze e di Calenzano sono intervenuti alle ore 21.10 di martedì 21 febbraio per un incendio a di Lastra a Signa in corso Alessandro Manzoni. Il rogo si è sviluppato in un piazzale interno con accesso da un garage di un edificio. I pompieri hanno estinto l’incendio che ha interessato due furgoni ed un'autovettura oltre alla tettoia del rimessaggio. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento con lo smassamento del materiale all’interno dei furgoni. Non risultano persone coinvolte.