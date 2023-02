Agrumi solidali per i terremotati di Siria e Turchia, l'acquisto tramite Arci Empolese Valdelsa

Fino a martedì 28 febbraio sarà possibile prenotare gli agrumi solidali per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto tramite la Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia.

L’acquisto degli agrumi di SOS Rosarno Mani e Terra SCS Onlus saranno destinati interamente all’Associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Heyva Sor A Kurd, impegnata con tutti i mezzi a disposizione nel far fronte all’emergenza umanitaria causata dalla guerra, resa ancora più grave dal terremoto del 6 febbraio che ha duramente colpito le zone di Bakur e del Rojava.

Questa catastrofe, aggiunta alle crisi sanitarie e alle condizioni di sfollamento interno, aggraveranno ulteriormente la situazione di migliaia di persone che vivono in queste regioni già sottoposte ai continui attacchi dello Stato turco e dei militanti jihadisti.

Sappiamo che l’assistenza fornita sarà fortemente condizionata dall'ostilità verso la popolazione kurda.

In particolare, la Turchia non ha mai esitato negli ultimi anni a bombardare obiettivi civili e strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e centri riabilitativi in Kurdistan. Anche per questo ad oggi intere aree si trovano completamente impossibilitate a fornire cure mediche e primo soccorso, tagliate completamente fuori dall’assistenza sanitaria ed esposte al rigidissimo inverno.

L’acquisto degli agrumi solidali di Sos Rosarno è un modo per dimostrare il nostro sostegno alla popolazione kurda: il ricavato dell’iniziativa andrà interamente a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto.

E’ possibile prenotare tramite whatsapp al numero 379 2943760. Gli agrumi saranno consegnati in casse da 10 kg e costano: 15,00 euro una cassetta di arance, 20,00 euro una cassetta di limoni o di clementine.

Gli agrumi che acquistiamo sono prodotti rispettando la terra e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

La consegna è prevista per la giornata di Sabato 11 Marzo.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa - Settembre Rosso