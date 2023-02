Amici per la Pelle, trionfa Fucecchio con gli studenti del Montanelli-Petrarca

"Pelle è casa", il lavoro artistico degli studenti della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca di Fucecchio si è aggiudicato il premio dei visitatori di Lineapelle al concorso "Amici per la Pelle". Questa mattina all'auditorium "Giampiero Cantoni" della fiera di Milano sul palco insieme ai ragazzi e alle insegnanti sono saliti anche il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini per congratularsi dello splendido risultato ottenuto.

"I visitatori di Lineapelle - hanno dichiarato - hanno premiato il lavoro artistico dei nostri ragazzi. È una grande soddisfazione che vogliamo condividere con tutta la comunità scolastica di Fucecchio. Un ringraziamento particolare al dirigente Manuel Salvaggio e alle professoresse di arte Annalisa Betella, Stefania Gori e Laura Boncompagni".

Nell'opera premiata la pelle è stata pensata come contenitore di vita.

" Abbiamo reinventato degli oggetti di arredamento - spiegano le insegnanti - con un'attenzione particolare al tema del riuso-riciclo, che ha previsto non solo l'utilizzo degli scarti di pelle, ma anche delle vecchie damigiane in vetro e dei loro contenitori in legno, memorie di un passato non poi così lontano".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa