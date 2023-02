Anime in Mostra per il Pokémon Day a maggio a Firenze

Dopo il grande successo dei folder “Anime Collection – Pokémon”, otto cartelle filateliche con altrettante card speciali ambientate nelle principali città italiane, gli iconici personaggi dell’intrattenimento tornano alla ribalta nel mondo della filatelia con “Anime in Mostra”, la mostra itinerante a loro dedicata, insieme alla nuova cartella filatelica a tiratura limitata e numerata contenente una speciale litografia.

“Anime in Mostra” partirà il 27 febbraio in occasione del Pokémon Day in contemporanea presso gli Spazio Filatelia di Piazza San Silvestro 20 a Roma e via Cordusio 4 a Milano e si sposterà a maggio nello spazio filatelia di via Pellicceria 3 a Firenze.

Nel corso di “Anime in Mostra” saranno esposte al pubblico 16 riproduzioni dei bozzetti “Pokémon Sepia Graffiti”, una serie di immagini dedicate al mondo dei Pokémon, incentrate sulla scelta di utilizzare il monocromo a toni di marrone per conferire un aspetto retro’ ed elegante di Pikachu e altri personaggi.

Durante la mostra sarà possibile acquistare la cartella filatelica contenente la litografia e un chiudilettera raffiguranti uno dei bozzetti come ricordo speciale dell’occasione.

Fonte: Poste Italiane