Avis Montopoli cresce sia per iscritti che per donazioni

Dopo un anno che ha visto raggiungere risultati eccellenti sia a livello di donazioni (+10% in netta controtendenza rispetto al panorama generale), che di nuovi iscritti (+ 36 nuovi donatori), la Sezione Avis Montopoli si appresta ad incontrare i propri Soci /Donatori per parlare della attività svolta nel corso del 2022, per illustrare i risultati economici, approvare il Bilancio consuntivo 2022 e ratificare i progetti per l'anno in corso.

Sarà anche l'occasione per "ringraziare i Donatori per i loro gesti di altruismo, cosa che vogliamo fare anche dalle pagine della stampa. ricordando loro che non si può comunque abbassare la guardia perché il fabbisogno di sangue è quotidiano tanto è che proprio oggi il centro Trasfusionale di Empoli ci ha richiesto la collaborazione a chiamare i Donatori di tutti i gruppi sanguigni, segno evidente che c'è emergenza sangue nei nostri ospedali e quindi il chiaro rischio che interventi chirurgici e cure mediche possano essere sospese e rimandate".

Fonte: Ufficio Stampa