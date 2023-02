Autista 40enne di Montopoli muore in azienda per malore

Si chiamava Benedetto Notarrigo il 40enne di Montopoli scomparso per un malore ieri pomeriggio per un arresto cardiaco nella ditta di Capannori dove lavorava. Notarrigo, classe '82, lavorava come autista. Ha studiato a Pontedera e ha giocato in Valdera per anni nelle giovanili della Stella Azzurra. Ieri l'attacco cardiaco che gli è stato fatale, proprio mentre era a lavoro. La chiamata dell'elisoccorso Pegaso purtroppo non è valso il salvataggio. Lascia la moglie e un figlio di 6 anni.