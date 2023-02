Fiaccolata per la pace, Arci-Anpi-Cgil invitano all'evento di Empoli

L’invasione russa in Ucraina iniziò il 24 Febbraio 2022.

Una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale che chiede giustizia immediata. Dopo mesi di azioni condivise per la Pace, facendo seguito agli appelli di Europe for Peace, invitiamo la cittadinanza a partecipare alle mobilitazioni promosse in tutte le città italiane ed europee per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti.

Le iniziative si inseriscono nel solco delle richieste di Pace già condivise in occasione della grande Manifestazione di Roma con oltre 100.000 partecipanti dello scorso Novembre: “Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace: tendono a diventare permanenti e a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna far vincere la pace. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli”.

Con questo appello esprimiamo solidarietà alle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo, e ribadiamo con forza il diritto alla libertà: una libertà che è stata negata agli obiettori di coscienza russi e ucraini, libertà negata alle molte persone costrette a vivere sulla propria pelle le scelte di ciò che l’invasione russa dello scorso 24 Febbraio ha generato.

La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno, e per questo chiediamo al più presto un cessate il fuoco, un negoziato, misure concrete verso il disarmo nucleare.

Di fronte a un continuo allargamento della guerra, con impatti sempre più devastanti sulla popolazione e un pericolo di escalation anche nucleare, invitiamo la cittadinanza a lanciare un messaggio di pace forte e collettivo attraverso la presenza di bandiere della pace sui propri balconi, alle proprie finestre, sui tetti. Chiediamo di pubblicare le foto delle bandiere sui profili social con l’hashtg #vinciamoconlapace, e di riempire dei colori della pace le pagine e le bacheche.

Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare alla fiaccolata per la pace promossa in piazza della vittoria ed Empoli venerdì 24 febbraio, unendo le nostre voci alle migliaia che questo finesettimana animeranno tutto il territorio, iniziando con la Marcia per la Pace notturna straordinaria da Perugia ad Assisi la sera di giovedì 23 febbraio, e culminando a Roma nel pomeriggio di sabato 25 febbraio con l’evento promosso dalla coalizione nazionale.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa - Anpi Empoli - Cgil Empolese Valdelsa