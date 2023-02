Firenze, ViaggioDanza alla ricerca di coreografi e ballerini

Tutto pronto per lo scouting di talenti da parte di Viaggio Danza durante le rassegne di Danza in Fiera dal 24 al 26 febbraio presso la Fortezza da Basso di Firenze. Una ricerca ad ampio spettro che vedrà i membri del team intenti a selezionare un coreografo che possa entrare a far parte del team dei formatori e diversi ballerini che avranno la possibilità di accedere con borse di studio a copertura totale o parziale alle attività formative in calendario per il 2023. Un lavoro costante quello condotto da ViaggioDanza per sfatare il mito che la danza sia riservata solo a chi abbia maggiori possibilità economiche, e non a chi abbia talento e passione da vendere.

Il progetto ViaggioDanza nasce, infatti, dall’idea di Luisa Villani in Campania ma si sposta in tutt’Italia coinvolgendo maestri di fama nazionale e internazionale per offrire momenti formativi di eccellenza a prezzi contenuti e riservando grande attenzione all’aspetto sociale che fa della danza uno degli sport più belli. In occasione della partecipazione del team a Danza in Fiera, infatti, l’associazione permetterà a Ileana Teresa Maria Maccarrone della scuola Naima Academy di Genova, a Milani Silvia e Iacomino Marika della scuola Studio danza degas di Mantova di partecipare ed esibirsi gratuitamente alla Rassegna Opes.

Non meno importante la premiazione delle scuole che hanno partecipato al Trofeo contest viaggioDANZA con l’assegnazione di premi, borse di studio e varie opportunità alla Scuola Salvetti di Firenze, Scuola Toc Toc di Trieste, Studio Danza Degas di Mantova, Officina delle arti di Nocera Superiore, Naima Academy di Genova, Academiv danza e fitness di Capurso e Asd B-h@ppy di Orbassano.

“La partecipazione a Danza in Fiera – ha commentato Luisa Villani – rappresenta un momento importante per il progetto ViaggioDanza e la sua crescita, un’occasione di confronto per un impegno continuo e costante verso i giovani ballerini, l’offerta formativa che proponiamo e per il progetto DanzaSalute che da sempre è parte integrante di ViaggioDanza con iniziative legate alla salute e alla cura della persona”.

Fonte: Città Metropolitana Firenze