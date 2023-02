Lutto nell'Empolese, è scomparso Giuseppe Iacopini

Se ne è andato Giuseppe Iacopini, a soli 51 anni. Nato a Empoli, ha legato il suo nome a Montaione anche se negli ultimi tempi viveva a Capraia e Limite. Infatti ha vissuto nella frazione della Sughera anche se recentemente si era trasferito a Capraia Fiorentina.

Ne danno il triste annuncio la moglie Beatrice, le figlie Maria Sole, Vittoria e i parenti tutti. A dare l'annuncio della sua morte è stato su Facebook Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, rivolgendosi ai genitori di Iacopini, ancora presenti a Montaione.

"Voglio ringraziare di cuore i genitori di Giuseppe che travolti da un dolore immenso, il più grande che si possa provare, hanno saputo darmi loro forza ed energia. Ho trovato due persone meravigliose che con una dignità ed una compostezza che non potevo immaginare mi hanno colpito e commosso.

A Loredana e Giorgio la vicinanza, l'abbraccio, della nostra comunità che mi onoro di rappresentare. A mamma Loredana in particolare va il mio commosso pensiero. So che Giorgio e i suoi figli sapranno sostenerla in questo drammatico momento".

Giuseppe Iacopini è mancato il 22 febbraio a Empoli. La camera ardente si trova nella Cappella della Misericordia di Montelupo Fiorentino.

I funerali si svolgeranno venerdì 24 febbraio alle 15 alla chiesa Santo Stefano in Castello di Capraia e Limite. La salma sarà poi tumulata al cimitero di Capraia. Qui è possibile rivolgere le condoglianze in maniera digitale alla famiglia.