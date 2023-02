Un anno di guerra in Ucraina, sì alle armi o lavorare sulla diplomazia? Il sondaggio

Un anno di guerra in Ucraina, domani venerdì 24 febbraio è il triste anniversario di questa vicenda che ancora oggi causa morti. L'occasione è per ribadire che di invasione si è trattata e continua a trattarsi, che la Russia di Putin ha iniziato le ostilità e continua a intimidire l'Europa con proclami belligeranti (tanto che il timore è anche sulla Moldavia, oggi più che ieri).

Domani sarà tempo di riflessioni sulla stampa nazionale e internazionale, con tante occasioni per riflettere su cosa è accaduto e su cosa potrà accadere sul fronte ucraino. L'Italia continua a supportare la difesa organizzata dal presidente Volodymyr Zelens'kyj, inviando armi per la difesa. Ma continuano a esserci anche nel nostro paese molti manifestanti che proprio in occasione dell'anniversario si troveranno per ribadire il no all'invio di armi.

Voi cosa ne pensate, a un anno di distanza dall'evento? L'unica difesa è con le armi o pensate sia necessaria un'alternativa? Dite la vostra nel sondaggio settimanale di gonews.it.