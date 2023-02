Incidente nel pomeriggio di oggi all'interno delle acciaierie di Piombino. Per cause in corso di accertamento un vagone ferroviario ha travolto un'auto con una persona all'interno, che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere la persona alla guida, affidata poi alle cure dei sanitari. Intervenuti anche i carabinieri di Piombino per gli accertamenti.