L'insidia Savona sulla strada dell'Use Rosa Scotti

Una trasferta dalle mille insidie prima della Coppa Italia. È questo il biglietto da visita della gara che, sabato alle 18 con arbitri De Ascentis di Cremona e Spinello di Marnate, l’Use Rosa Scotti giocherà a Savona. Un match che cade in un periodo positivo per le biancorosse ma per il quale coach Alessio Cioni mette in guardia le sue ragazze. “Giochiamo sul campo di una squadra temibile – spiega – ed anche all’andata lo vedemmo al Pala Sammontana vincendo con uno scarti minimo. Le liguri sono un gruppo tosto, che non molla mai e questo rende Savona una delle trasferte più difficili fra quelle che ci restano da giocare. Dovremo essere brave a fare una partita ottima e senza cali di tensione come è successo sabato a Vigarano perché, in questo caso, rischieremmo molto. Il segreto sarà avere continuità nell’arco dei quaranta minuti, cosa che spesso non ci riesce fare fuori casa. Ecco, questo è un passo in avanti che dobbiamo e vogliamo fare perché ne abbiamo la possibilità”.

Dopo il match di Savona, la Scotti sarà impegnata a Battipaglia il venerdì successivo nelle finali di Coppa Italia, primo avversario Costa Masnaga.

La partita in Liguria sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del club ligure

Fonte: Ufficio Stampa