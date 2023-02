Lavori sull'alta tensione di Vinci e Cerreto, 4 giorni di lavori

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che sono iniziati i lavori del Gestore della rete di trasmissione italiana sulle linee elettriche di alta tensione per la sostituzione della fune di guardia sull’elettrodotto Sovigliana – Lamporecchio.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, che vedranno il gestore dell’alta tensione rinnovare gli impianti con apparecchiature di ultima generazione, lunedì 27 e martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo e giovedì 2 marzo E-Distribuzione potrà effettuare alcune interruzioni temporanee del servizio nei territori comunali di Vinci e Cerreto Guidi, con particolare riferimento all’area compresa tra via San Pantaleo, via di Sommiano, Strognano, Toiano e Mercatale. Le operazioni saranno necessarie per installare e rimuovere gruppi elettrogeni, in modo da assicurare l’approvvigionamento elettrico durante i lavori.

Grazie a bypass da linee di riserva, la società elettrica circoscriverà le aree di interruzione a gruppi ristretti di utenze nei Comuni citati. Di volta in volta i clienti saranno informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. Nello stesso periodo, data la modifica temporanea degli schemi elettrici, E-Distribuzione verificherà la distribuzione dei carichi e l’assetto di rete.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm

Fonte: E-Distribuzione