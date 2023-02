Masoni for Education: un progetto contro l'abbandono scolastico

La Masoni Industria Conciaria spa, nel corso delle tre giornate di Lineapelle febbraio, ha presentato ai propri clienti e ai visitatori il progetto che la vedrà impegnata per tutto il 2023. Il progetto, dal titolo MASONI FOR EDUCATION, nasce con l’intendo di intervenire, con forme e modalità diverse, a sostegno all’educazione dei giovani e della scolarizzazione e come contrasto all’analfabetismo e all’abbandono scolastico.

Masoni, in quanto azienda leader nel settore moda, ritiene inoltre suo dovere morale partecipare alla crescita culturale dei giovani contribuendo in ogni forma a un’educazione al “bello” in grado di fornire strumenti critici e aprire la strada a future possibilità professionali. Il progetto si articolerà in varie fasi che coinvolgeranno i dipendenti e le loro famiglie, gli studenti del Comune di Santa Croce sull’Arno, i clienti. Il progetto è già iniziato con alcune iniziative che elenchiamo qui di seguito:

- La prima, iniziata nel 2022 nel corso de “Les journées particulières” LVMH si è conclusa a gennaio 2023 con la visita di due classi terze delle scuole medie di S. Croce sull’Arno (vincitrici del concorso “Stilisti si nasce -e un po’ si diventa”) alla mostra “Donne in Equilibrio” presso il Museo Ferragamo.

- Masoni, a partire dal 2023, mette a disposizione Borse di Studio destinate ai figli dei propri dipendenti che frequentano l’ultimo anno di ogni ciclo scolastico, dalle elementari all’università.

- L’azienda ha offerto ai propri dipendenti la stagione di prosa 2023 del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno acquistando 10 posti per ognuno dei 9 spettacoli in cartellone.

- La presentazione del progetto 2023 a Lineapelle.

A breve inizierà la collaborazione con le insegnanti di arte delle scuole medie C. Banti di S. Croce sull’Arno per la realizzazione di un progetto dal titolo “Omaggio al Quadrato”, un ambizioso lavoro collettivo sull’opera dell’artista Josef Albers che verrà realizzata con pellame offerto da Masoni.

Il progetto si concluderà con una mostra e una donazione alla scuola di materiale didattico per l’aula di arte. Masoni aderirà inoltre alla campagna di TOGETHERBAND Goal#4: Quality Education https://qualityeducationindiadib.com/

Fonte: Ufficio Stampa