Meini e Galli (Lega): “Il nostro sopralluogo all’ospedale Lotti: anche in questa struttura si pagano gli errori fatti negli anni”

“Nell’ambito di una serie programmata di sopralluoghi nei vari ospedali della Toscana, per renderci conto personalmente delle criticità in essere, ci siamo recati quest’oggi all’ospedale Lotti di Pontedera", affermano Elena Meini e Giovani Galli, Consiglieri regionali della Lega.

“Fortunatamente, rispetto ad altre strutture da noi visitate, il nosocomio pontederese presenta un tasso di criticità tuttora sostenibile, anche se pure in questa struttura si pagano, inevitabilmente, i macroscopici errori commessi dalla Sinistra negli anni, che comportano palesi problematiche riguardo alle cure intermedie e alla carenza di personale sanitario", proseguono gli esponenti leghisti.

“È stata fatta un’ampia panoramica con i vertici dell’ospedale, che ringraziamo, a partire dai dottori Nardi e Conti e ciò ci è servito per avere un quadro esauriente. Abbiamo, inoltre, potuto anche fare un giro conoscitivo per l’ospedale, insieme a Domenico Pandolfi, Capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Pontedera. Proprio il nostro rappresentante locale ci ha segnalato la necessità che i dipendenti del Lotti non siano obbligati a pagare un pedaggio per la sosta dei loro autoveicoli; ci muoveremo, dunque, in tal senso perché il tutto sia reso, com’è giusto che sia, assolutamente gratuito", concludono Elena Meini e Giovanni Galli.

Fonte: Ufficio Stampa