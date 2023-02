Pestato allo skate park, grave 14enne

Pestaggio allo skate park di Prato nei confronti di un 14enne, adesso in prognosi riservata al Meyer di Firenze. La polizia sta indagando, come riportato dal quotidiano La Nazione. Lui e un amico sono stati picchiati con un oggetto contundente da parte di altri giovanissimi, il 14enne di cui sopra ha avuto le ferite più rilevanti. Si indaga sul possibile collegamento tra questo episodio e un'altra lite avvenuta il giorno prima a San Paolo, una zona non distante.