Poste Italiane ha comunicato che a partire da mercoledì 1 marzo sarà riaperto l'ufficio postale di via Caverni a Montelupo Fiorentino, chiuso a seguito dei danneggiamenti del 3 dicembre 2022.

L'orario di apertura sarà il seguente:

dal lunedì al venerdì 8.20-19.05

sabato 8.20-12.35

Per il momento l'ufficio non sarà dotato di ATM (sportello bancomat).