Il Pd presenta le liste dei candidati per le primarie, c'è l'endorsement dei grossi nomi locali

Il Pd Empolese Valdelsa ha presentato le liste Bonaccini-Mercanti per l’assemblea nazionale e regionale.

Più voce ai territori, vista la mole di esperienza espressa sul campo. È la scelta dei sostenitori di Bonaccini per richiamare gli elettori alle urne di domenica prossima (si vota per scegliere il segretario del partito fra il governatore dell'Emilia Romagna e la sua vice, Schlein).

E i sostenitori di Bonaccini interpretano il mantra alla lettera, visto che alla conferenza di stamattina, giovedì 23 febbraio, hanno calato gli assi nella sede dell’Pd empolese di Via Fabiani.

Due le prime cittadine del Circondario (Barnini e Rossetti), un ex presidente del consiglio comunale di Empoli (Piccini), la vicesindaco vinciana Iallorenzi e altri esponenti di prim’ordine del Pd locale.

Tutti per lanciare la volata della mozione Bonaccini, per rafforzare la candidatura di Valentina Mercanti alla segreteria regionale e per promuovere i candidati delle liste, di cui due esponenti erano fra i relatori, ovvero Marco Pierini e Gianmarco Geloso, forze fresche per il partito (poco più che ventenne il primo e nemmeno ventenne il secondo).

Una campagna elettorale di impatto, quindi, con le due veterane del territorio a ricalcare la necessità di chi sa conoscerlo, il territorio, come peculiare risorsa per riavvicinarsi a un elettorato che negli ultimi anni sembra inavvicinabile.

“Noi sappiamo bene che significhi amministrare un luogo – parte Simona Rossetti, sindaco del Comune di Cerreto Guidi – e sappiamo quanto bene possa farlo una persona che il territorio l’ha amministrato in maniera valida ed efficiente, basandosi sulla coerenza delle proprie idee”.

E se gli amministratori devono per forza di cose avere almeno una visione del proprio operato, Barnini ne approfitta per coniare un parallelismo fra quello che ha visto e sentito nella prima mattinata – veniva dal liceo Pontormo, dove gli studenti si sono collegati con la stazione spaziale – in merito alle parole di Irene Cinelli, scienziata montelupina che vive e lavora negli Stati Uniti d’America, agli studenti: “Preoccupatevi di coltivare passione e curiosità in qualunque cosa facciate, perché non sapete quale sarà il vostro lavoro”.

“Aggrappandomi a questa massima – ha confessato Barnini – non posso non pensare che Bonaccini sia la persona giusta che sappia portare il Pd a guardare il futuro in funzione del lavoro, qualsiasi esso sia”.

Territorio e lavoro, quindi. “Perché c’è bisogno di dare concretezza alle idee”, come ha affermato Rossetti.

Quello della mozione Bonaccini è un misto fra vecchia guardia ancora attiva e nuove leve.

È il caso di Marco Pierini coordinatore del comitato Bonaccini Empolese Valdelsa, che richiama al voto gli elettori spiegando la scelta dei nomi: “C’è l’esigenza di fondere l’esperienza delle figure rappresentative del Pd empolese valdelsa con forze fresche che abbiamo entusiasmo di sostenere Bonaccini e Mercanti. Sono stati tanti i giovani che si sono fatti carico della mozione Bonaccini e questo grazie a un collante quale è Stefano nel saper unire diverse entità all’interno del partito”.

L’auspicio dei presenti è che intanto la gente vada a votare, sia perché alcuni credono che lo si sia già fatto nelle elezioni che hanno decretato i due sfidanti finali (oltre a Bonaccini e Schlein c’erano anche Cuperlo e De Micheli), sia perché da parte dei sostenitori di Bonaccini c’è la speranza di cavalcare l’onda lunga della schiacciante vittoria del modenese decretata dal voto degli iscritti al primo turno.

Le primarie del Pd si tengono domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20, quando nei gazebo e nelle sezioni del partito i volontari allestiranno i seggi per permettere a iscritti, simpatizzanti ed elettori di scegliere fra Bonaccini e Schlein per la segreteria nazionale. Si potrà votare anche per la segreteria regionale.

Queste le liste dei candidati

Provincia di Firenze, esclusa la città di Firenze: candidati per l'assemblea nazionale collegati a Stefano Bonaccini

Marco Pierini

Angela Bagni

Paolo Omoboni

Irene Macchi

Roberto Ciappi

Samanta Setteducati

Enrico Cherubini

Diye Ndiaye

Federazione Empolese-Valdelsa: candidati per l'assemblea nazionale collegati a Stefano Bonaccini

Falorni Alessio

Iallorenzi Sara

Geloso Gianmarco

Viviani Aglaia

Piccini Sandro

Rossetti Simona

Giunti Lorenzo

Di Lorenzo Daniela

Cortina Gianni

Mazzei Sabrina

Redditi Francesco

Sanchini Sara

Tanganelli Alessio

Barnini Brenda

Christian Santini