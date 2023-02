Spaccio di hashish a Pontedera, 25enne in carcere

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato nella flagranza di reato un 25enne di origini gambiane per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Hanno controllato i soggetto che si aggirava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria; l’uomo è stato sorpreso in possesso di 7 dosi di hashish e, pertanto, date le circostanze, è stato tratto in arresto. La droga è stata sequestrata assieme al denaro contante posseduto dall’uomo e ritenuto verosimilmente provento della pregressa attività di spaccio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in custodia presso la camera di sicurezza della caserma di Pontedera e, nella mattina odierna, è stato giudicato con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Pisa.