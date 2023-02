La spesa dai produttori locali di Empoli, la degustazione di presentazione

Empoli torna ad avere il suo Alveare che dice Sì: un nuovo modo per promuovere la filiera corta e permettere a tutti di acquistare prodotti locali direttamente dai produttori.

Tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.it, chiunque può fare la propria spesa direttamente dai piccoli produttori del territorio e ritirarla una volta a settimana in mercati temporanei a Km 0, conosciuti come Alveari. Ad oggi sono più di 230 gli Alveari presenti in Italia, di cui oltre 20 in Toscana. L'obiettivo è sostenere l’economia locale e il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero.

L’Alveare di Empoli

Dalle verdure ai formaggi, dal pane fresco alla carne prodotta in modo sostenibile, fino a pasta, legumi e birra: sono oltre 200 i prodotti presenti in Alveare e che permettono di fare una spesa completa. Il luogo che ospiterà la distribuzione settimanale è SRT429 Le rotonde Caffè, Strada Regionale di Val d'Elsa, 429, dove ogni giovedì Elisa e Alessandra accoglieranno i membri dell'Alveare insieme ai produttori. Sono più di 20 le piccole aziende locali che si sono iscritte all'Alveare, proponendo un’offerta di prodotti molto varia I produttori associati sono stati selezionati nel pieno rispetto del chilometro zero: distano infatti in media 30 km dall’Alveare.

Il 23 febbraio a partire dalle 18 le gestrici insieme ai produttori si presenteranno con una degustazione inaugurale aperta a tutti, iscritti e non. È possibile iscriversi gratuitamente all’Alveare di Empoli per rimanere aggiornati.

Fonte: Alveare che dice Sì