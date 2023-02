Tentato furto in abitazione all'Isolotto, arrestati dalla municipale a cavallo

Sono stati arrestati per tentato furto. Si tratta di due cittadini stranieri che sono stati colti sul fatto dalla Polizia Municipale di Firenze mentre tentavano di entrare in un’abitazione. È successo martedì pomeriggio in via dell’Isolotto.

Due agenti del Reparto a Cavallo stavano passando dalla strada di ritorno dal Parco di San Bartolo a Cintoia quando hanno notato due uomini che stavano cercando di buttar giù a spallate una porta di un'abitazione.

Le due agenti sono prontamente intervenute bloccando i furfanti che, anche con l’ausilio di altre pattuglie arrivate sul posto, sono stati arrestati.

La proprietaria dell'appartamento ha sporto querela nei confronti dei due uomini, già noti alle forze dell’ordine. Ieri si è svolta l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto.