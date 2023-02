Vicino a chi sta vicino, Ant propone un corso per caregiver

Nel nostro Paese, così come a livello internazionale, l’assistenza ai malati di tumore è in gran parte a carico degli informal caregiver, che nella maggior parte dei casi sono i familiari più stretti. Con l’aggravarsi della malattia, l’esperienza di caregiving può risultare particolarmente impegnativa e gravosa, condizionando negativamente lo stato di salute psico-fisica del caregiver e il suo funzionamento sociale e lavorativo, con eventuali ripercussioni anche sulla situazione economica del nucleo familiare.

Ai caregiver Fondazione ANT, al contributo della Fondazione Caript e alla collaborazione del Comune di Pistoia, dedica un corso, al via il primo marzo a Pistoia. L’obiettivo generale del progetto è fornire conoscenze, competenze e supporti utili ad affrontare l’attività di caregiving: favorire l’emergere della capacità individuale di resilienza rispondendo ai bisogni, sia di informazione e skills sia di supporto emotivo, riducendo quindi il carico assistenziale percepito in modo da migliorare la qualità di vita del familiare.

Il corso prevede 8 incontri interattivi organizzati in corrispondenti moduli tematici, a cadenza settimanale, per un totale di 16 ore, per un massimo di 20 partecipanti (caregiver) ciascuno. I corsi saranno gratuiti e aperti ai famigliari, ma anche a bandanti, volontari e a semplici cittadini. Saranno svolti in presenza nella sala Gonfalone del Comune di Pistoia, nei giorni 1, 7, 14, 21 e 29 marzo e 4, 11 e 18 aprile. Ci sarà anche la possibilità di seguire il corso da remoto, così da raggiungere più persone possibili.

«La famiglia ha un ruolo fondamentale nell’assistenza di un malato, soprattutto in ambito domiciliare – commenta Tiziano Sperandini, delegato ANT a Pistoia e Prato – Ma prendersi cura delle persone care quando si ammalano è un compito che può rivelarsi molto impegnativo, sia a livello pratico che emotivo. Con questo corso vogliamo offrire ai cosiddetti caregiver gli strumenti più giusti per affrontare la situazione con maggiore serenità.»

«Siamo lieti di ospitare questa importante iniziativa della fondazione Ant, che da anni svolge un ruolo importante anche per l’assistenza domiciliare – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia e presidente della Società della salute pistoiese –. Un aiuto fondamentale non solo per il paziente, ma anche per i familiari, sia negli aspetti pratici della cura, sia dal punto di vista emotivo, oltre che psicologico. Questo corso è, infatti, pensato per chiunque si stia prendendo cura di un parente malato e, che, quindi, abbia la necessità di acquisire le conoscenze utili rispetto all’assistenza di base. Approfitto per ringraziamo Ant per le numerose iniziative che organizzano ogni anno sul nostro territorio».

«Rendere più efficace l’assistenza domiciliare oncologica è meritorio sia per migliorare la qualità della vita dei malati sia per dare un supporto concreto ai familiari. Per questo il progetto di ANT è doppiamente importante e ha il nostro pieno supporto» dice Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript.

Per le iscrizioni scrivere a delegazione.prato.pistoia@ant.it oppure chiamare il numero 345 1562312.

Fonte: Ufficio Stampa