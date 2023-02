Abc, scontro al vertice per la prima squadra

Domenica alle 18 il PalaBetti farà da cornice all’attesissimo scontro al vertice, snodo cruciale per la stagione gialloblu.

Intanto una raccomandazione: non prendere impegni. Perchè si tratta di una di quelle gare non hanno bisogno di tante presentazioni ma di una cosa soltanto: esserci.



Alla sesta giornata di ritorno arriva lo scontro al vertice. Domenica alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti riceve il Basket Cecina per l’atteso big match, con due soli punti a separare le squadre nell’attuale classifica (arbitri Corso di Pisa, Nocchi di Vicopisano). La gara in cui i gialloblu, per la terza volta in questa stagione, affronteranno una squadra che, dopo la retrocessione dalla serie B, è stata costruita con l’intento di centrare immediatamente il salto di categoria.

La stessa squadra che, nei primi due scontri diretti, entrambi giocati al PalaPoggetti, ha sempre condannato l’Abc: nella gara di andata, chiusa sul 73-63, e nella semifinale di Coppa Toscana, terminata sull’82-69. Un roster di prima fascia quello di coach Andrea Da Prato, che può contare su uno zoccolo duro composto da giocatori provenienti dalla serie B: da capitan Pistillo all’esterno Guerrieri, dal giovane Pellegrini all’ala Turini, passando per l’esperienza ed il talento di Giovanni Bruni, assolutamente un lusso per la categoria, e di Giovanni Fattori.

A completare la rosa, il pivot Bracci e il playmaker Puccioni, insieme agli ex Piombino Pistolesi e Mezzacapo. Una squadra che arriverà a Castelfiorentino sulla scia delle ultime due sconfitte rimediate per mano di Prato ed Arezzo, le cui motivazioni saranno dunque doppiamente forti.

Alla corazzata cecinese l’Abc di coach Walter Angiolini risponderà con una ritrovata fiducia dopo la vittoria conquistata sabato scorso a Livorno, risultato che ha scacciato via i fantasmi dei due precedenti ko, nonchè con la voglia di tornare a far valere quel fattore campo che, fino a 15 giorni fa, ha reso il PalaBetti un vero e proprio fortino. Con la consapevolezza della caratura dell’avversario e della necessità di dare vita ad una prestazione di grande intensità, ma prima ancora di grandissimo orgoglio.

Quell’orgoglio e quella compattezza che hanno sempre rappresentato il valore in più di questo gruppo. E in tutto questo, un’altra cosa non potrà assolutamente mancare: il sostegno di Castelfiorentino. Perchè quando si arriva al momento in cui è necessario fare un passo deciso verso l’obiettivo stagionale, quel passo è possibile soltanto se a farlo scende in campo un’unica squadra composta dai giocatori, dallo staff e da quel famoso sesto uomo: il pubblico. “Questi ragazzi si meritano tutto il sostegno che una piazza storica come Castelfiorentino può dare”, furono le parole di coach Angiolini giusto qualche settimana fa. Ebbene, è giunto il momento di dimostrarlo.

Il prepartita vedrà in campo il gruppo Scoiattoli 2015/2016 che, a partire dalle ore 14.30, riceverà i pari età di Basket Cecina e Basket Calcinaia per un triangolare che accompagnerà il pubblico verso l’attesa palla a due di C Gold. Ringraziamo fin da adesso le due società per aver accolto il nostro invito, con i bambini e le famiglie di Cecina che potranno assistere, insieme a quelle castellane, alla sfida dei propri beniamini.

La C Femminile inaugura il girone di ritorno a Montecatini, la Promozione fa visita alla capolista Laurenziana.

Si prospetta una domenica tanto impegnativa quanto fondamentale per il prosieguo della stagione quella che vedrà impegnate lontano da casa le due squadre senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino. Le ragazze della serie C, al giro di boa della seconda fase, faranno visita alla Pallacanestro Femminile Montecatini, mentre i ragazzi della Promozione saranno attesi nella tana della capolista Laurenziana per la settima giornata del girone di ritorno.

Per entrambe le squadre palla a due in programma alle ore 18.30. A Montecatini le gialloblu di coach Jacopo Giusti, reduci dalla sesta sconfitta consecutiva, proveranno a dare la svolta e bissare la vittoria conquistata nella prima giornata del girone di andata, quando al PalaGilardetti si imposero per 66-54 (arbitro Mattiello di Buggiano). Con l’obiettivo playoff seriamente compromesso ma per la matematica ancora raggiungibile, il Basket Castelfiorentino non potrà assolutamente permettersi passi falsi per continuare a tenere vive le speranze di post season.

Sfida indubbiamente complicata anche per i ragazzi di coach Dario Chiarugi, chiamati a cercare il colpaccio contro la prima della classe (arbitri Orsini di Pisa, Carboni di Scandicci). Complicata ma non impossibile, come dimostra la gara di andata al PalaBetti, quando il Gialloblu ribaltò tutti i pronostici condannando la Laurenziana per 71-62. E se è vero che a Firenze servirà la prestazione perfetta, è vero altrettanto che le motivazioni non mancheranno visto che, con cinque giornate da giocare, la classifica è ancora apertissima.

