Alia, arriva la nuova “Tariffa Corrispettiva” a Lastra a Signa

La Tariffa Corrispettiva entra in vigore anche nel comune di Lastra a Signa, ed Alia Servizi Ambientali SpA, al fine di informare i cittadini ed agevolare il passaggio al nuovo sistema, sta “contattando” gli utenti ed organizzando aperture straordinarie degli sportelli al pubblico.

Dal prossimo 1° marzo, infatti, il Punto Alia presso la sede Comunale, in via Cadorna (Punto Amico), sarà aperto al pubblico, ogni mercoledì e sabato al mattino (in orario 08.30-13.00) ed ogni giovedì nel pomeriggio (in orario 13.30-18.30).

Il nuovo sistema tariffario, che premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei rifiuti, si basa sul rapporto tra le varie tipologie di conferimento, ed è composto da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile basata sulla misurazione di tutti i conferimenti dei rifiuti. Ricordando che il conferimento delle frazioni differenziate (organico, carta e cartone e imballaggi) è gratuito e senza limiti, si informa che la rilevazione è utile solo per stabilire l’accesso a eventuali premialità in fattura. Il conferimento del residuo non differenziabile resta a cassonetto stradale che sarà dotato di una nuova tecnologia, che permette la rilevazione dei conferimenti. La raccolta del vetro rimane ad accesso libero e campana stradale; il calendario delle raccolte a domicilio non subisce variazioni.

Si informa che per attivare il sistema è necessario dotarsi dei nuovi dispositivi adesivi di lettura (TAG), sacchi con TAG e della chiavetta digitale A-pass, entro il prossimo 30 aprile, data in cui è prevista la messa a terra dei cassonetti digitali con la nuova elettronica di accesso.

Si invitano le utenze domestiche a richiedere la consegna a domicilio delle attrezzature con un sistema gratuito, comodo e veloce, attraverso la prenotazione nell’Area Clienti, Aliapp, scaricabile da Google Play e App Store, o dal portale www.aliaserviziambientali.it.

E’ possibile, inoltre, ritirare i kit recandosi al Punto Alia di Lastra a Signa, oppure all’InfoPoint di Firenze, in via Bibbiena 35, ed allo sportello dedicato di Empoli (aperto fino al 12 marzo in via L Giuntini 40) e dal 13 marzo attivo presso l’Ecocentro di Alia, in Via del Castelluccio.

Le utenze non domestiche, oltre a recarsi agli sportelli, potranno contattare il call center dell’azienda per l'invio a domicilio - digitando l’interno dedicato alla tariffa corrispettiva - attivo dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 19.30) ed il sabato (8,30 – 14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Per maggiori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/

Fonte: Alia - Ufficio Stampa