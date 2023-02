Alia, proseguono gli incontri pubblici nell'Empolese su tariffa corrispettiva

Proseguono gli appuntamenti sul territorio per informare i cittadini sulla nuova tariffa corrispettiva già attiva in alcuni comuni gestiti da Alia Servizi Ambientali nell’ATO Centro.

Nei comuni interessati - Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Monsummano Terme, Fiesole –, infatti, Alia insieme alle Amministrazioni comunali coinvolte ha organizzato momenti di confronto, cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

Questi gli appuntamenti previsti nella prossima settimana, dal 27 febbraio al 3 marzo:

Lunedì 27 (ore 18.00) a Capraia e Limite, presso Scuola Elementare Corsi (Palestra) – Capraia

Martedì 28 (ore 18.00) a Borgo San Lorenzo, presso Sala Pio La Torre, Via Giotto 17

Mercoledì 1° marzo (ore 21.30) a Vinci, presso Casa del Popolo – Spicchio

Mercoledì 1° marzo (ore 18.30) a Certaldo, presso Circolo Polisportiva, Il Barrino – Via C. Marx, 16C

Giovedì 2 (ore 18.00) a Castelfiorentino, presso Circolo Arci i Praticelli – Via M. Bustichini, 9

Venerdì 3 (ore 18.00) a Scarperia e San Piero, presso Auditorium Scuole – Via Trufilò – San Piero

Alia ricorda che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza. La corretta differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo). Per questo è importante dotarsi dei nuovi strumenti della Tariffa Corrispettiva entro il 31 marzo prossimo, ed è sempre possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti del portale www.aliaserviziambientali.it

Per consultare tutte le iniziative in cui Alia illustrerà ai cittadini i dettagli del nuovo sistema.

