Autolinee Toscane, assunzioni di nuovi autisti

Subito l’assunzione a tempo indeterminato per chi diventa autista di Autolinee Toscane. L’azienda che gestisce il TPL accelera i tempi per ottenere un contratto a tempo indeterminato. La novità riguarda tutti coloro che vengono assunti secondo il percorso tradizionale di reclutamento, avendo già i requisiti per guidare un mezzo del TPL, ma anche chi sceglie il percorso Accademia over 29, che consente di ottenere gratuitamente le patenti specialistiche D e CQC. Ma Autolinee Toscane continua anche il reclutamento di personale già formato: entro maggio tra nuove Accademie e assunzioni saranno 166 i nuovi ingressi.

Autolinee Toscane ha introdotto la novità per venire incontro alle richieste di un lavoro sicuro e stabile. Prima il contratto a tempo indeterminato era preceduto da un anno di contratto a tempo determinato (sia per gli assunti che avevano già le patenti D e CQC, sia per gli over 29 che diventavano operativi alla guida dopo aver ottenuto i due titoli tramite la Accademia). Per quanto riguarda il passato, anche tutti i precedenti assunti fino ad oggi, inoltre, finiti i sei mesi di prova previsti dal contratto nazionale, vedranno il contratto già in essere trasformato in tempo indeterminato. Per chi ha già superato i 6 mesi, la trasformazione arriverà subito.

Questa novità è l'ennesimo tassello deciso da Autolinee Toscane per rendere più attrattivo il contratto e dare più garanzie ai suoi lavoratori. Oltre agli assunti che hanno già completato il primo anno di lavoro e che sono già stati stabilizzati, ricordiamo che Autolinee Toscane ha confermato i 47 lavoratori interinali lasciati dalla precedente gestione (scelta non obbligata dal contratto di gara). Inoltre la stragrande maggioranza di questi e degli ulteriori autisti arrivati dalle selezioni delle agenzie interinali sono già stati assunti direttamente da Autolinee Toscane: 82 su 100 dal novembre 2021. In una azienda di circa 3.900 autisti, attualmente gli interinali sono solo 18, e se vorranno e se non ci saranno ragioni ostative potranno essere assunti con contratto stabile.

Resta uguale invece il percorso per chi entra in Accademia con meno di 29 anni: in quel caso la formula continua a prevedere l’assunzione immediata con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Anche su Accademia, Autolinee Toscane accelera. Sono infatti in arrivo altre tre nuove classi che procederanno parallelamente alle assunzioni di autisti già formati. Ecco il dettaglio dei nuovi ingressi:

Spin-off “Accademia solo CQC”. Una classe per 13 candidati che sono in possesso solo della patente D ma non della Carta di Qualificazione del Conducente, necessaria per il trasporto di persone. Se tutto fila liscio, la CQC si può ottenere in soli due mesi. Questa classe è prevista su Firenze, partenza 27 febbraio 2023.

Accademia Dipartimento Centro. Classe di 23 addetti destinati a Firenze. Partenza 6 marzo 2023.

Accademia Prato. Classe di 18 aspiranti autisti espressamente dedicata a Prato. Partenza metà aprile 2023.

Dipartimento Nord: 40 nuovi ingressi tra Accademia e autisti già formati.

26 nuovi autisti già formati per tutta la Toscana

Il reclutamento di Autolinee Toscane, attraverso le formule di Accademia e i canali tradizionali, vede per il 2023 quindi, 166 nuovi ingressi entro maggio, considerati anche i due primi corsi di Accademia appena partiti (25 assunti a Firenze e 21 a Siena).

Questi si vanno ad aggiungere ai 63 autisti già operativi che provengono dalle 4 classi del 2022 (di cui 10 donne) su un totale di 75 assunti. Delle prime 4 classi avviate lo scorso anno, quindi, restano ancora da inserire alla guida solo 12 persone.

Ricordiamo che i tempi per ottenere le patenti specialistiche sono di circa tre mesi. L’iter però non dipende solo da Autolinee Toscane in quanto occorre rispettare anche i tempi tecnici di pianificazione delle sessioni di esame presso la Motorizzazione Civile.

Accademia funziona: complessivamente sono state inviate 1.154 candidature valide, e tra queste sono state selezionate quelle che hanno permesso di formare le classi già avviate e quelle programmate.

È sempre possibile presentare domanda per Accademia, le candidature sono sempre aperte anche perché il calendario formativo di Accademia proseguirà anche dopo l’estate con almeno tre nuove classi.

https://playyourjob.com/atbus/

Una volta entrati nel portale sarà sufficiente seguire i due percorsi:

Selezione Accademia (percorso valido per tutte le tipologie di classi)

(percorso valido per tutte le tipologie di classi) Selezione Conducenti per chi ha già la patente D e CQC.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa