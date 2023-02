Cambiano una bombola ma accusano malore: soccorsi dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 16:45 nel comune di Fiesole in piazza Mino, per il soccorso a due persone colte da malore in uno scantinato di un bar durante la sostituzione di una bombola di anidride carbonica. I Vigili del fuoco, intervenuti anche con il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), hanno effettuato la verifica strumentale dei locali e la messa in sicurezza. Le due persone, un uomo e una donna, sono state prese in carico dal personale del soccorso sanitario.