Carnevale di Viareggio, tutto pronto per il sesto e ultimo Corso mascherato

Gran finale domani, sabato 25 febbraio, per il 150esimo anno del Carnevale di Viareggio con il sesto e ultimo Corso Mascherato. Il via della sfilata è in programma alle 17.

Il triplice colpo di cannone segnerà l’inizio dell’ultimo spettacolo proposto dai carri allegorici e delle mascherate. Il giorno più lungo di Carnevale inizia alle 12,30 alla Sala Congressi del Palace Hotel con la cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni presenti a Viareggio. Numerosi gli ospiti: la Console degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, l’amministratore delegato di La 7 Marco Ghigliani, il direttore dei programmi Mediaset Carlo Gorla.

Sarà presente l’attrice americana Debi Mazar che il pubblico ha potuto apprezzare sul grande schermo in film cult come “Quei bravi ragazzi” di Scorsese, “The Doors” di Oliver Stone, “Malcom X” di Spike Lee, “Batman Forever” regia di Joel Schumacher, “Pallottole su Broadway” di Woody Allen, “Collateral” di Michael Mann ed in serie televisive di grande successo, tra cui “Avvocati a Los Angeles”.

Dal mondo dello sport arriva a Viareggio la ginnasta Marta Pagnini, ex capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, bronzo olimpico nel concorso generale a squadre a Londra 2012 e Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sul carro fuori concorso di Radio m2o a far ballare con la loro musica saranno Davide Rizzi, Ale Lippi e special guest Merk and Kremont, che hanno accompagnato Paola & Chiara nella serata cover all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le delegazioni ospiti i rappresentanti dei Carnevali di Fano, Vercelli, Ronciglione.

Alle 15,30, prima dell’arrivo sul Lungomare la Burlacar con Burlamacco e Ondina arriverà in via Regia e alla Torre Matilde per un lancio simbolico di coriandoli, là dove tutto nacque esattamente il 25 febbraio del 1873.

Al termine del Corso Mascherato notturno verranno letti i verdetti della Giuria e subito dopo lo spettacolo pirotecnico concluderà il cerimoniale di chiusura di questa edizione del Carnevale.

L’arrivederci sarà al Carnevale 2024 in programma il 3, 8, 11, 13, 18 e 24 febbraio.