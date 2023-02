CertaldoArte23, ecco gli artisti protagonisti

Saranno Giuseppe Chiari, Helidon Xhixha con Alfred Mirashi Milot e Giacomo Piussi gli artisti protagonisti di "CertaldoArte23", il cartellone delle mostre che per tutto l’anno accoglierà i visitatori di Palazzo Pretorio, a Certaldo alto. La rassegna è stata presentata ieri mattina, giovedì 23 febbraio in Consiglio regionale.

L’obiettivo della proposta è quello di offrire un punto di vista nuovo sull'arte contemporanea, che comprende diverse tecniche espressive come la pittura, la scultura ma anche la fotografia e il fumetto, in un mix tra passato e presente, antico e nuovo.

La prima delle mostre a prendere il via sarà "Art is easy - Giuseppe Chiari, tracce di un percorso creativo", che ripercorre la produzione dell’artista fiorentino, musicista, pittore, performer, uno dei protagonisti assoluti dell'arte concettuale italiana. L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Archivio Giuseppe e Victoria Chiari, Fabiani Arte e la Galleria d’arte Nozzoli, sarà inaugurata sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16 e resterà visitabile fino al 12 aprile 2023. "Fusioni di luce" è invece il titolo della mostra dedicata alle opere pittoriche di Alfred Milot e alle sculture in acciaio specchiato di Helidon Xhixhia, che saranno esposte rispettivamente in Palazzo Pretorio e negli angoli più suggestivi del centro storico di Certaldo Alto dal 22 aprile fino al 10 settembre 2023. Infine conclude il cartellone di “CertaldoArte23” "Giacomo Piussi, l’ordine delle cose - Viaggio in Italia", l’esposizione dell'artista udinese che predilige un linguaggio figurativo fatto di forme elementari, visitabile a Palazzo Pretorio dal 23 settembre 2023 al 28 gennaio 2024.

“L’amministrazione comunale di Certaldo sa di aver la fortuna di poter proporre uno dei più interessanti borghi della nostra regione e lo valorizza ospitando, in una delle strutture più suggestive, esposizioni di arte contemporanea davvero di primo livello - dichiara il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo -. Bravi al sindaco di Certaldo Giacomo Cucini e alla sua assessora Clara Conforti che investono in cultura. Significa credere nelle potenzialità del proprio paese, incentivare l’attrattività e creare economia attorno al borgo. Certaldo, con i suoi eventi e le sue iniziative culturali, è diventata una meta importante per il turismo. La Toscana è terra di cultura, di arte, di storia. Certaldo ne è uno degli importanti ambasciatori”.

"CertaldoArte23 è un'occasione per rafforzare ulteriormente il legame tra Certaldo e l'arte contemporanea a Palazzo Pretorio - afferma il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini -. Le sale dell'edificio, simbolo del nostro territorio, si sono rivelate una cornice perfetta e un valore aggiunto per le mostre che vi si sono tenute negli anni. Abbiamo quindi deciso di continuare a proporre una rassegna unica, che coniuga passato e presente, ai turisti e ai visitatori che scelgono il nostro borgo come meta".

"Il nostro museo non ha perso il suo appeal agli occhi dei visitatori, che anche nella scorsa stagione turistica hanno dimostrato di apprezzare Certaldo e la sua offerta culturale – aggiunge l'assessora alla Cultura Clara Conforti -. La locandina, il cui titolo ben sintetizza lo spirito del progetto, presenta un percorso espositivo lungo tutto l'arco dell'anno che arricchisce Palazzo Pretorio e lo rende una meta irrinunciabile per gli amanti dell'arte".

“Palazzo Pretorio è un contenitore prezioso e siamo onorati di poter presentare le mostre in una cornice così suggestiva - spiega Francesca Parri, curatrice e coordinatrice del progetto di allestimento per ‘Exponent’ -. CertaldoArte23 è una rassegna di arte contemporanea di grande valore e quest'anno il livello delle opere proposte è ulteriormente cresciuto, con artisti di fama internazionale che arricchiranno non solo Palazzo Pretorio ma anche il centro storico”.

Le mostre, patrocinate dalla presidenza del Consiglio regionale della Toscana, sono a cura dell'assessorato alla Cultura del Comune di Certaldo, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent. Il percorso espositivo, che sarà inaugurato sabato 25 febbraio 2023, il cui catalogo sarà disponibile al bookshop di Palazzo Pretorio, sarà visitabile nell'orario di apertura dei musei comunali. Ingresso gratuito in occasione dell'inaugurazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio chiamando il numero 0571 661219.