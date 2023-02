Chiesero mazzette ai commercianti, condannati ex carabinieri del Nas a Firenze

Due ex carabinieri del Nas sono stati condannati per aver chiesto mazzette a commercianti e professionisti di Firenze per evitare multe su alcune presunte irregolarità riscontrate al termine dei controlli. Per quanto riguarda le sentenze, inerenti a un’inchiesta esplosa nel 2020, uno degli ex militari è stato condannato in abbreviato a 4 anni e 2 mesi, mentre l'altro ha patteggiato una pena a 1 anno e 4 mesi.

Altre tre persone erano state coinvolte nell’inchiesta: un agente dell'Aise, un viticoltore e un medico, A differenza del medico, che è stato prosciolto, per i primi due il processo si aprirà il 9 maggio, con l’accusa di essere stati intermediari tra i militari del Nas condannati e i commercianti presi di mira.