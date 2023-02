Con i cani Bruno e Akela nelle scuole, i bambini vanno a "lezione di gentilezza"

Si è concluso il ciclo di incontri svolto dall'associazione Amici Animali a quattro zampe alla scuola d'infanzia Santa Lucia di Perignano, della cooperativa il Cammino. Come spiegato dall'associazione che gestisce il Parco Canile "La Valle Incantata" di Lajatico, sono state "ore di gioco, intesa, emozione e divertimento, dove i bambini di 5 anni hanno potuto sperimentare le proprie competenze insieme ad Akela e Bruno" i due cani che hanno fatto "lezione" nella scuola del comune di Casciana Terme Lari. "La presenza dell'educatrice Gaia e la supervisione della coordinatrice Lisa - continua l'associazione - hanno garantito il buon svolgimento delle lezioni, creando una vera sintonia con il conduttore".

Un progetto, portato avanti in scuole del territorio ma anche in case di riposo, che permette ai più piccoli di "essere responsabili nei confronti di un animale, comprendere le proprie ed altrui esigenze, compiere atti di gentilezza e rinnegare atti di abbandono", questi i concetti alla base del percorso, dicono da Amici Animali a quattro zampe. "I bambini accarezzando un soffice pelo e guardandosi dritti negli occhi, hanno sperimentato la natura di un amore vero e sincero.

La narrazione di storie e la lettura di libri hanno ampliato le conoscenze sul mondo animale, favorendo il racconto di sé e l'ascolto dei compagni. Ringraziamo di cuore tutti i bambini, le maestre e i genitori - concludono dall'associazione - per averci dato questa possibilità di incontro e amicizia".