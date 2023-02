Danneggiata lapide in ricordo vittime del mostro di Firenze

Oggi pomeriggio i carabinieri hanno trovato danneggiata la lapide che in via Scopeti a San Casciano in Val di Pesa ricorda le ultime vittime degli omicidi attribuiti al cosiddetto Mostro di Firenze, la coppia di fidanzati francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveicvhvili, uccisi nel settembre del 1985.

La lapide, posata a settembre 2020 nel bosco in cui i due turisti si accamparono in tenda e vennero uccisi, è stata trovata spaccata in più punti e non risulta chiaro quando siano avvenuti i danneggiamenti.