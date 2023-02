Fatture false da 100mila euro, denunciato titolare di un'impresa lucchese

Fatture false da 100mila euro emesse da una società fantasma e obblighi contabili e fiscali disattesi. La guardia di finanza di Lucca ha operato nei confronti di una società lucchese del settore costruzione edifici e sequestrato beni, disponibilità bancarie e un'auto per 20mila euro, l'Iva dovuta non pagata. Il rappresentante invece è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e occultamento o distruzione di documenti contabili. L'intervento è nato da un'altra indagine dei finanzieri di Aversa che ha smascherato un'associazione criminale che emetteva sistematicamente fatture per operazioni inesistente. Da qui il mirino è stato puntato verso l'impresa lucchese.