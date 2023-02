Festival di Carnevale del Maggio Musicale Fiorentino: i concerti

Continua la ricca programmazione sinfonica nell’ambito del Festival di Carnevale del Maggio: lunedì 27 febbraio alle ore 20 il maestro Giovanni Antonini, alla testa della Theresia Orchestra, entrambi al loro debutto al Maggio, sul podio del Teatro Goldoni per un concerto sinfonico interamente dedicato alle composizioni del grande Ludwig van Beethoven.

Apre il concerto Egmont, ouverture in fa minore, op. 84, scritta dal genio di Bonn come parte delle musiche di scena per una ripresa dell’Egmont di Goethe all’Hofburgtheater di Vienna; segue il Concerto in re maggiore op. 61 per violino e orchestra, composta nell’autunno del 1806 e tenuta a battesimo dal celebre violinista Franz Clement al Theater an der Wien il 23 dicembre di quello stesso anno: al fianco del maestro Antonini, nel corso dell’esecuzione del Concerto in re maggiore,il violinista Dmitri Smirnov.

Chiude la serata la celebre Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93, che debuttò nel 1814 al Burgtheater dopo che venne presentata ‘in anteprima’ all’Arciduca Rodolfo nella sua residenza privata.

Il concerto di lunedì, che segue l’esibizione del 26 febbraio al Teatro Zandonai di Rovereto, segna per la Theresia Orchestra una delle due serate conclusive delle celebrazioni per il suo decimo anniversario: “Theresia Orchestra celebra il decimo anniversario dalla sua nascita”, ha affermato Mario Martinoli, direttore artistico di Theresia Orchestra e Founder e Co-Chair di ICONS, sponsor dell’Orchestra. “Da allora, molti giovani musicisti hanno avuto l'opportunità di approfondire le loro conoscenze professionali e artistiche con artisti di fama internazionale e di esibirsi su prestigiosi palcoscenici in diversi Paesi europei. Per l’occasione è stato scelto un programma interamente costruito su tre capolavori di Beethoven, un traguardo della capacità esecutiva dell'orchestra”.

Theresia Orchestra è una delle principali orchestre giovanili internazionali specializzata nel repertorio classico su strumenti d’epoca. Formata da giovani musicisti di età inferiore a 28 anni provenienti da oltre 40 Paesi diversi e membri delle principali istituzioni accademiche di formazione musicale in Europa. Si riunisce più volte all'anno sotto la guida di artisti di fama internazionale, esibendosi in prestigiosi teatri e festival in tutta Europa. L’orchestra offre ai suoi partecipanti specifici programmi di formazione per l'acquisizione di nuove competenze professionali e promuove attivamente la diffusione della musica classica presso le nuove generazioni favorendo l'integrazione e il dialogo interculturale. Nel 2022 Theresia ha avviato un progetto di collaborazione a lungo termine con la casa discografica tedesca CPO per la realizzazione e la pubblicazione di una serie CD con musiche di Mattheson, Kraus, Eichner, Cimarosa, Traetta, Witt e altri autori. Nello stesso anno, Theresia è entrata a far parte del gruppo delle principali orchestre giovanili europee cofinanziate dalla Commissione Europea, insieme alla EUYO (European Union Youth Orchestra) ed ad altri progetti di formazione orchestrale giovanile.

Alla guida dell’Orchestra il maestro Giovanni Antonini: si perfeziona presso il Centre de Musique Ancienne di Ginevra. È tra i fondatori dell’ensemble “Il Giardino Armonico” che dirige dal 1989 e con il quale ha tenuto concerti in tutto il mondo. Ha collaborato con artisti di fama internazionale quali Cecilia Bartoli, Giuliano Carmignola, Isabelle Faust, Sol Ga- betta e Giovanni Sollima. È direttore ospite principale della Kammerorchester Basel e della Mozarteum Orchester di Salisburgo e viene regolarmente invitato come direttore ospite presso prestigiose orchestre quali: Berliner Philharmoniker, Concertgebouworkest di Amsterdam, London Symphony, Chicago Symphony e la Tonhalle Orchester di Zurigo. Ha diretto numerose produzioni operistiche al Teatro alla Scala di Milano, al Theater an der Wien, al Festival di Salisburgo e al Teatro dell’Opera di Zurigo. Ha inciso per le etichette discografiche come Teldec, Decca, Sony BMG, Naïve, Harmonia Mundi e Alpha Classics. Giovanni Antonini è inoltre Direttore artistico del Festival Wratislavia Cantans di Breslavia.

Al suo fianco, nel corso del Concerto in re maggiore op. 61 per violino e orchestra, Dmitri Smirnov: ha studiato alla Scuola Musicale Speciale del Conservatorio di San Pietroburgo e successivamente al Conservatorio di Losanna con Pavel Vernikov e all’Accademia Musicale di Basilea con Rainer Schmidt. Vincitore di premi e riconoscimenti internazionali quali la “ARD International Music Competition” e la “Menuhin International Competition for Young Violinists”, nonostante la giovane età si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo, come la Carnegie Hall di New York, la Wigmore Hall di Londra, la Nikkei Hall di Toyko e la Konzerthaus di Berlino. Ha interpretato come solista i concerti di Haydn, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Nielsen, Bartók, Prokof ’ev, Stravinskij, Šostakovič, Bernstein e Lloyd Webber al fianco di celebri orchestre fra cui la Mariinsky Theatre Orchestra di San Pietroburgo e la Chamber Orchestra di Mosca.

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino - Ufficio Stampa