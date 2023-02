Furti in tre farmacie di Certaldo, via i soldi del fondo cassa

In una sola notte tre farmacie di Certaldo sono state teatro di furti. I colpi, uno dietro l'altro, sono venuti alla luce questa mattina quando nei rispettivi luoghi da cui poche ore prima erano passati i ladri, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Empoli che stanno conducendo le indagini.

Secondo quanto ricostruito ignoti hanno fatto irruzione nelle farmacie, forzando saracinesche e porte di ingresso, portando via la somma del fondo cassa. In particolare i militari, stamani, sono intervenuti in piazza Boccaccio presso Farmacie Riunite dove i ladri hanno portato via mille euro. In seguito i carabinieri sono intervenuti nelle altre due farmacie, alla Manganelli dove sono stati asportati 400 euro e in via Don Minzoni, alla Farmacia al Molino dove sono stati portati via 200 euro, sempre dal fondo cassa. Proseguono gli accertamenti.