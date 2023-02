Futuro della Rsa di San Miniato, un'altra assemblea: "Invitiamo il sindaco e l'amministrazione"

"A distanza di un mese dalla precedente assemblea, di fronte all’assenza da parte del Comune di qualsiasi decisione circa il futuro della Casa di Riposo di San Miniato riteniamo opportuno convocare una nuova assemblea pubblica".

Il comitato ha convocato la nuova assemblea per mercoledì 1marzo alle 21,15 nella sala Mancini della Misericordia di San Miniato Basso. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza: "Invitiamo a partecipare il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per rispondere in maniera chiara e senza tanti giri di parole alle seguenti semplici domande:

il Comune è intenzionato o no ad intervenire con un congruo e immediato contributo finanziario per salvare la Casa di Riposo?

se sì, quali atti formali si impegna ad adottare da subito per togliere dall’incertezza gli ospiti, i loro familiari, i dipendenti e quanti hanno a cuore il futuro di questa importante istituzione pubblica?

In quest’ultimo mese, su queste questioni, abbiamo letto sui giornali, da parte degli amministratori comunali, tutta una serie di dichiarazioni contraddittorie e confuse che non hanno contribuito affatto a far chiarezza e soprattutto senza che abbiano avuto un seguito in alcun impegno formale".

"Anche l’ultima riunione, il 16 febbraio scorso, del Tavolo comunale per il rilancio della Casa di Riposo (alla quale i sottoscritti partecipano come invitati) si è conclusa con un ennesimo nulla di fatto. E questo mentre il deficit accumulato a causa prima del Covid e ora del caro bollette continua non solo a rimanete tale, ma anzi aumenta ogni giorno. Di conseguenza aumenta ogni giorno il rischio che l’ASP Del Campana Guazzesi venga dichiarata estinta e cessi quindi la gestione pubblica della Casa di Riposo. Ed è appunto per evitare questa deriva e per fare finalmente chiarezza che abbiamo ritenuto necessario indire questa nuova assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza".

Firmato:

Emilio Bertini, presidente dell’associazione Amici del Campana Guazzesi

Alberto Cioni, ex presidente della Casa di Riposo

Andrea Ferreri, medico

Delio Fiordispina, ex direttore della Casa di Riposo