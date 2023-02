Dopo il successo dell’edizione 2022, torna a Manifatture Digitali Cinema Prato, Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo delle Serie Tv. Il laboratorio è finalizzato alla formazione dei giovani ad una professione del futuro, molto richiesta e di centrale importanza nelle produzioni audiovisive: lo Showrunner, una figura che segue e coordina l’intero processo di realizzazione di una serie, dagli aspetti creativi a quelli produttivi.

A partire da oggi, venerdì 24 febbraio, sono aperte le iscrizioni alle selezioni per partecipare alla seconda edizione del corso di alta specializzazione. Il termine per iscriversi è il 13 marzo. Il laboratorio si terrà a Prato dal 13 aprile al 18 giugno 2023.

Lo Showrunner Lab è rivolto a giovani (18-30 anni) con la passione e l'attitudine per le serie tv, per la scrittura, l'organizzazione, l’imprenditoria. Non è richiesta esperienza nel settore, dando così la possibilità, potenzialmente, a tutti gli interessati, di avvicinarsi a questo mestiere innovativo, senza aver maturato una visione del modello produttivo che potrebbe essere ormai superata e non più al passo con le esigenze del mercato.

A proporre Showrunner Lab sono Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles, in partenariato con APA, Associazione Produttori Audiovisivi e in collaborazione con PIN – Polo Universitario Città di Prato.

Toscana Film Commission, con le Film Commission di Lazio, Sardegna, Trentino e Veneto, sosterranno il 50% delle spese di iscrizione ad un massimo di due partecipanti residenti nelle singole Regioni. Professionisti italiani e internazionali saranno tra i docenti; gli studenti a fine corso potranno fare esperienze di stage e tirocini presso imprese nazionali e internazionali del settore dell'audiovisivo.

La prima edizione dello Showrunner Lab ha contato, accanto alle lezioni settimanali, ben 9 Workshop con ospiti nazionali e internazionali: Marco Chimenz, produttore e AD di Cattleya; Giannandrea Pecorelli, produttore e sceneggiatore, CEO di Aurora Film e Aurora TV; Vittorio Testa, sceneggiatore, scrittore ed esperto formatore; Giovanni Pedde, avvocato specializzato in entertainment law, prima a New York e poi a Roma, dal 2020 membro della divisione internazionale di Marenzi & Associates, gruppo di consulenza strategica e commerciale con sede a Los Angeles; Vaun Wilmott, creatore e produttore per la serie tv fantasy Dominion e tra le altre, Star Trek: Discovery, Prison Break, Sons of Anarchy e Jack Ryan; Chad Kennedy, Executive Vice Presidente Produzione e Sviluppo di Magic Quill Productions, il nuovo collettivo di sceneggiatori e produttori esecutivi di cui fanno parte Joe Henderson (Lucifer), Georgia Lee (Partner Track) e Matt Owens (One Piece); Gary Marenzi, CEO della Marenzi & Associates, che fornisce collaborazione creativa, consigli di gestione strategica e implementazione per l'industria dei media e dell'intrattenimento.

Per decenni, Marenzi è stato un leader del settore e un innovatore nel lancio di franchise di contenuti globali tra cui Stargate, NCIS, Vikings, Killing Eve; Jeremy Spiegel, Showrunner, autore e produttore esecutivo del newsmagazine americano Extra, vincitore di un Emm; Sean Furst, Presidente di Skybound Entertainment (The Walking Dead); Nicola De Angelis, CEO di Fabula Pictures, che coordina lo sviluppo e segue personalmente ogni progetto, sia da un punto di vista editoriale che tecnico–artistico. Per Baby, la seconda serie italiana Netflix Original, ha anche rivestito il ruolo di showrunner.

Il Comitato Scientifico dello Showrunner Lab è composto da: Maria Pia Ammirati, Direttrice RAI Fiction, Antonella Barbieri, Direttrice Generale APA, Donato Carrisi, scrittore e sceneggiatore, Sean Furst, Presidente Skybound, Stefania Ippoliti, Direttore Toscana Film Commission, Gary Marenzi CEO Marenzi&Associati, Matteo Perale, Produttore, Jeremy Spiegel, Showrunner ed Executive producer Extra, Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e ITTV, Cristina Scognamillo, Founder Good Girls Planet e ITTV, Responsabile Didattico Showrunner Lab.

Il bando, con tutte le modalità di svolgimento, orari, costi di iscrizione e agevolazioni, è scaricabile dal sito www.manifatturedigitalicinema.it.