L'allarme-truffe del Comune: "Cittadini attenzione, non siamo noi a telefonarvi"

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha lanciato il suo appello ai cittadini, attenzione alle truffe: "Cittadini hanno segnalato ripetute telefonate da parte di persone che, dichiarando di chiamare per conto del Comune di Borgo San Lorenzo, chiedono dati relativi a fatture della luce domandando poi di poter andare a casa di persona".

"Informiamo - hanno detto dal municipio - che nessuno è stato incaricato di contattare i cittadini per conto del Comune per prendere visione di fatture o avere dati personali, men che meno per potersi recare a casa delle persone. In caso di contatti telefonici di questo tipo, o di dubbi, invitiamo a chiamare e segnalare il tutto alle Forze dell'Ordine tramite il numero per le emergenze 112".