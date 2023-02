Maestra elementare muore e lascia polizza sulla vita in eredità all'ex allievo

Una polizza vita di una maestra morta a 92 anni è finita in eredità a un ex allievo, scolaro alla ex scuola Fratti di Sesto Fiorentino. La donna, Maria Pettirossi, era originaria della Liguria e lì è morta negli scorsi giorni. Lui, Andrea Arrighetti, ha oggi 54 anni e nel corso del tempo ha continuato a mantenere rapporti, contatti e saluti. Ma non immaginava di essere destinatario delle eredità, nonostante lei ripetesse che quando sarebbe venuta a mancare avrebbe avuto un pensiero per lui. La notizia è stata riportata da La Nazione.