Noi ci siamo, Cna organizza corso formativo gratuito sulla violenza sulle donne

Prosegue il progetto "Noi ci siamo", organizzato, su proposta di CNA, dalla Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con i centri antiviolenza Lilith e Artemisia, per insegnare a datori di lavoro e dipendenti a riconoscere su colleghe e clienti i segnali di violenza di cui possono essere vittime.

Dopo l’incontro di gennaio, il prossimo si svolgerà, sempre presso la sede di CNA (via San Rocco 22 a Empoli) lunedì 27 febbraio, dalle ore 11 alle ore 13:30.

“È doveroso per CNA contrastare la violenza di genere. L’abbiamo nel Dna: da sempre curiamo con l’interesse delle imprese, il benessere economico del territorio in cui operiamo e quello sociale e questa è un’emergenza che va affrontata di petto. È importante che ci rendiamo conto che la violenza sulle donne non è solo un problema privato, ma una questione sociale che richiede l'attenzione e l'azione di tutti: amici, famiglia, colleghi, datori di lavoro, comunità. Ciò significa essere pronti ad ascoltare le donne che potrebbero trovarsi in situazioni di violenza, a offrire il nostro sostegno e ad aiutare a prevenire situazioni di pericolo. Insieme, possiamo lavorare per prevenire la violenza, proteggere le vittime e contrastare il fenomeno” dichiara Alberta Bagnoli, presidente di CNA Impresa Donna.

Il corso è completamente gratuito.

Per info: 0571 73571

Fonte: Cna Empolese Valdelsa