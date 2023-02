Orlando furiosamente solo rotolando, al Minimal teatro

Giovedì 2 marzo si conclude il Teatro contemporaneo del Minimal teatro. L'ultimo spettacolo della rassegna è una produzione di Armaxa Teatro: Orlando furiosamente solo rotolando, di Enrico Messina e Alberto Nicolino, messo in scena e raccontato da Enrico Messina, in collaborazione con Micaela Sapienza, tratto da “HRUODLANDUS Libera Rotolota Medioevale”.

Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili saraceni. All’essenzialità della scena si contrappongono la ricchezza ed i colori delle immagini evocate: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature, destrieri. Un vortice di battaglie ed inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale. Storie senza tempo di uomini d’ogni tempo, in cui tutto è paradosso, iperbole, esasperazione. Riscoprire il piacere della “fabulazione” e della “fascinazione” della parola, il senso di ascoltare delle storie e di ascoltarle assieme ad altri. Così le parole dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, un po’ tradite un po’ ri-suonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti. Nell'appassionante lavoro di scrittura alcuni episodi sono stati ripresi, altri rielaborati, altri completamente inventati com'è nell'essenza stessa dell'arte di raccontare.

Lo spettacolo inizia alle 21, dalle 20 ci sarà l’aperitivo. Biglietto 10 euro aperitivo e spettacolo, solo spettacolo 8 euro.

Per informazioni, prenotazioni e prevendite rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o info@giallomare.it.