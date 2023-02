Una carpa da 15 chili nel fiume Elsa, la cattura record di Devin

Devin Ricigliano è un appassionato pescatori di 21 che abita a Castelfiorentino e che da tempo pratica la pesca del CarpFishing nel fiume Elsa, più precisamente al campo gara di Granaiolo.

Domenica, "alle 18,01" precisa Devin ha tirato su una carpa delle dimensioni incredibili, come si vede dalla foto. Ecco il suo racconto: "Ormai sono diversi anni che pesco nell'Elsa e avendo parlato con diversi pescatori del luogo mi hanno riferito che la taglia massima delle carpe (pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia dei Cyprinidae) a cui abbiamo assistito o sentito raccontare tramite reportage, foto e video, arrivava all'incirca a 12/13kg. Bellissimi esemplari, tenendo conto che la grandezza del fiume non è esagerata e non più ripopolato oramai da tempo".

"Domenica 19 febbraio alle 18,01 - ha aggiunto Devin - mentre stavo smontando l'attrezzatura da CarpFishing è partita l'ultima canna che era ancora in pesca, innescata con doppia boiles del diametro 20m.m. Il combattimento è durato una quindicina di minuti e ho portato il pesce a riva quando ormai era divenuto buio".

"Il pesce dopo il combattimento è stato fotografato, pesato e rilasciato con la massima cura come la tecnica richiede e nel rispetto del pesce. Come detto, la carpa reina e stata pesata a bilancia, pesava esattamente 15,100kg, un pesce da Record".

"Sinceramente - ha detto un emozionato Devin - un pesce così non me lo sarei mai aspettato di prenderlo in un ambiente cosi piccolo. L'emozione nel catturarlo e nel seguirne il rilascio é stata tanta".