Piazza Madonna della Neve, arriva la barriera a tutela dell’area pedonale

Una barriera mobile a tutela dell’area pedonale di piazza Madonna della Neve. Il progetto è stato approvato dalla giunta nell’ultima seduta su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti e prevede l’installazione di un dissuasore a bandella del modello già utilizzato in San Niccolò e in piazza Annigoni.

Una scelta motivata dalla presenza di numerosi sottoservizi sottostanti all’area dove deve essere collocato l’apparecchio che rende impossibile l’installazione di un dissuasore a scomparsa (modello pilomat).

La barriera mobile, che ha avuto il via libera della commissione paesaggistica e della Soprintendenza, sarà posizionata all’ingresso della piazza per impedire gli ingressi dei veicoli non autorizzati e in posizione più arretrata rispetto al marciapiede per lasciare uno spazio sufficiente all’eventuale sosta dei veicoli autorizzati provenienti da via dell’Agnolo in attesa dell’apertura della barriera senza interferire con il passaggio di mezzi e pedoni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa