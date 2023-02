Principio di incendio in una scuola superiore di Siena, nessun danno a persone

Con riferimento al principio di incendio che si è sviluppato questa mattina all’interno dell’Istituto di Istruzione Caselli di Siena, si precisa quanto segue.

Il principio di incendio si è sviluppato all’interno di uno dei bagni dell’Istituto dopo che un rotolo di carta igienica, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato anche il dispenser in plastica all’interno del quale la carta viene abitualmente collocata. Il sistema antincendio è entrato immediatamente in funzione consentendo il pronto intervento dei Vigili del fuoco, della Polizia Municipale e dei tecnici della Provincia di Siena per consentire l’evacuazione di una parte degli studenti. Non si sono registrati danni a persone.

I Vigili del fuoco hanno spento il principio di incendio e, momentaneamente e in attesa delle attività di bonifica e ripristino, hanno interdetto il piano dell’istituto nel quale si trova il bagno ed alcune aule che non possono essere utilizzate ma che torneranno nella piena disponibilità già da lunedì 27 febbraio. I tecnici della Provincia di Siena provvederanno al ripristino di quanto rimasto danneggiato.

Fonte: Provincia di Siena