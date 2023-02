Quattro assemblee per spiegare la nuova Tari, detta corrispettiva

Il Comune di Vinci ha organizzato una serie di assemblee pubbliche per spiegare alla cittadinanza il sistema innovativo relativo alla tariffa Tari corrispettiva sui rifiuti, in vigore dal 1 gennaio di quest'anno.

Si tratta di un sistema di calcolo che si basa sulla misurazione dei rifiuti prodotti: una parte della bolletta è dunque variabile e dipende dal corretto conferimento dei rifiuti.

Le assemblee pubbliche per il mese di marzo saranno quattro, tutte di mercoledì: il 1° marzo alla Casa del Popolo di Spicchio (ore 21.30), l'8 marzo alla Casa del Popolo di Sovigliana (alle 18), il 15 marzo alla Casa del Popolo di Vitolini (alle 18) e il 22 marzo alla Casa del Popolo di Vinci (alle 21).

“Riceviamo tante domande sulla tariffa corrispettiva – dice l'assessore alle Politiche fiscali del Comune di Vinci Paolo Frese -. Per questo abbiamo deciso di organizzare quattro assemblee pubbliche per il mese di marzo, in modo da poter sciogliere ogni dubbio su questo nuovo sistema di calcolo, che - mi piace ricordarlo - è nato per premiare chi fa una corretta differenziata dei rifiuti”.