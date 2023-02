Rissa a San Valentino, testimoni negano e vengono denunciati

Rissa di San Valentino in un bar di Pelago, nella provincia fiorentina. Sei persone sono state denunciate dai carabinieri dopo che il 14 febbraio scorso alle 21.30 era intervenuta la pattuglia per un 36enne. L'uomo, già con una ferita alla testa, si è scagliato contro i militari ed è stato denunciato la sera stessa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L'uomo però aveva lamentato di essere stato aggredito da uno degli avventori del bar con un pugno. I testimoni lo avevano smentito inizialmente ma con la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza è stato accertato che il racconto era vero e per questo sono scattate ulteriori 5 denunce, una per lesione personale nei confronti di un operaio pregiudicato 40enne di una ditta del Sud Italia ed altre 4 per favoreggiamento personale nei confronti di altrettanti colleghi di quest’ultimo, per le false dichiarazioni.