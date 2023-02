Scarpinata empolese, 44esima edizione: i dettagli e la viabilità

Domenica 26 febbraio 2023, al mattino, si svolgerà la 44esima Scarpinata Empolese, passeggiata ludico-motoria promossa dalla Asd Podistica Empolese 1986. La marcia ludico-motoria non competitiva avrà percorsi da 2/6/12/18 km.

L'evento è valevole per il trofeo provinciale pisano di Podismo. Il ritrovo sarà al circolo Arci Cascine di via Meucci. Dalle 8 alle 9 la consegna dei cartellini prima della partenza. Saranno premiate le prime 30 società con il maggior numero di iscritti. Tanti altri troofei sono in palio. All'arrivo ristoro per tutti.

Le modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sono necessarie alcune modifiche temporanee a sosta e viabilità.

L'ordinanza dispone l'adozione, dalle ore 23 del 25 alle 13 del 26 febbraio 2023, dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati: via De Sanctis, su ambo i lati del tratto compreso fra i civici 1 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Meucci e l’intersezione con via Bartoloni, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per l’attività, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia; via del Puntone, nel tratto compreso tra l’intersezione tra via De Sanctis e via Bucherelli, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per l’attività, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del CdS.