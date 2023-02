Scoperto con la droga in auto, offende e picchia i carabinieri: arrestato

Un 56enne di Monte San Savino è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre a essere denunciato per droga. Iieri i carabinieri di Cortona lo hanno controllato mentre parlava con un'altra persona in un'auto. Uno di loro aveva gettato dal veicolo in modo rapido qualcosa che poi si è scoperto essere una dose di cocaina di 3 grammi. Il 56enne ha cominciato a minacciare e offendere i carabinieri, oltre a strattonarne uno. Il militare ha riportato 7 giorni di prognosi dopo la violenza.